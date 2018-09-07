СМИ сообщили о намерении Усманова купить английский ФК "Чарльтон"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Алишер Усманов рассматривает возможность приобретения английского футбольного клуба "Чарльтон", сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Усманов, недавно расставшийся со своей долей акций лондонского "Арсенала" (выручка россиянина составила 600 млн фунтов стерлингов), хочет остаться в английском футболе. Чего не скажешь о нынешнем владельце "Чарльтона" бельгийце Ролане Дюшалате: он разочаровался в футбольном бизнесе.

"Футбольный бизнес меня не устраивает. Если вы хотите потерять реальные деньги, купите футбольный клуб. Инвестирование в футбол было ошибкой в ​​моей жизни", - заявлял ранее Дюшалете.

Daily Mail утверждает, что Дюшалете готов продать "Чарльтон" за 20 млн фунтов стерлингов (что на 6 млн больше чем он сам заплатил за клуб четыре года назад) и если сделка состоится, то, вероятно вызовет положительные эмоции у ныне негативно настроенных на бельгийца фанатов клуба. К тому же у "Чарльтона" имеются долги в размере 60 млн фунтов.

В настоящее время "Чарльтон" является представителем Лиги 1, третьего по значимости дивизиона в английском футболе, тогда как в середине прошлого десятилетия играл в премьер-лиге. В сезоне-2005/06 цвета клуба защищал российский футболист Алексей Смертин. По итогам следующего сезона "Чарльтон" выбыл из премьер-лиги и с тех пор в нее больше не возвращался.