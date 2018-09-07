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СМИ сообщили о намерении Усманова купить английский ФК "Чарльтон"

Нынешний владелец клуба, разочарованный в футбольном бизнесе, готов продать "Чарльтон" за 20 млн фунтов стерлингов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Алишер Усманов рассматривает возможность приобретения английского футбольного клуба "Чарльтон", сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что Усманов, недавно расставшийся со своей долей акций лондонского "Арсенала" (выручка россиянина составила 600 млн фунтов стерлингов), хочет остаться в английском футболе. Чего не скажешь о нынешнем владельце "Чарльтона" бельгийце Ролане Дюшалате: он разочаровался в футбольном бизнесе.

"Футбольный бизнес меня не устраивает. Если вы хотите потерять реальные деньги, купите футбольный клуб. Инвестирование в футбол было ошибкой в ​​моей жизни", - заявлял ранее Дюшалете.

Daily Mail утверждает, что Дюшалете готов продать "Чарльтон" за 20 млн фунтов стерлингов (что на 6 млн больше чем он сам заплатил за клуб четыре года назад) и если сделка состоится, то, вероятно вызовет положительные эмоции у ныне негативно настроенных на бельгийца фанатов клуба. К тому же у "Чарльтона" имеются долги в размере 60 млн фунтов.

В настоящее время "Чарльтон" является представителем Лиги 1, третьего по значимости дивизиона в английском футболе, тогда как в середине прошлого десятилетия играл в премьер-лиге. В сезоне-2005/06 цвета клуба защищал российский футболист Алексей Смертин. По итогам следующего сезона "Чарльтон" выбыл из премьер-лиги и с тех пор в нее больше не возвращался.

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Теги: футбол, Алишер Усманов, Англия

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