Швед Олле Далин возглавил Международный союз биатлонистов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Конгресс Международного союза биатлонистов в пятницу избрал президентом организации шведа Олле Далина на четырехлетний период.
Предыдущий глава IBU норвежец Андерс Бессеберг покинул пост в связи с расследованием дела о коррупции.
Как сообщила пресс-служба союза, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров снял свою кандидатуру с выборов на должность первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU). В результате этот пост занял чех Иржи Гамза.
Ранее в пятницу конгресс IBU оставил в силе декабрьское отстранение СБР из-за допингового скандала.