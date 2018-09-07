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Спорт

Швед Олле Далин возглавил Международный союз биатлонистов

Россиянин Виктор Майгуров снял кандидатуру с выборов первого вице-президента

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Конгресс Международного союза биатлонистов в пятницу избрал президентом организации шведа Олле Далина на четырехлетний период.

Предыдущий глава IBU норвежец Андерс Бессеберг покинул пост в связи с расследованием дела о коррупции.

Как сообщила пресс-служба союза, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров снял свою кандидатуру с выборов на должность первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU). В результате этот пост занял чех Иржи Гамза.

Ранее в пятницу конгресс IBU оставил в силе декабрьское отстранение СБР из-за допингового скандала.

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