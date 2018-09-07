Швед Олле Далин возглавил Международный союз биатлонистов

В Лиге опасаются, что после концерта Басты поле не восстановится и клубу "Ростов" придется играть на старом менее вместительном стадионе Подробнее

РПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в Ростове

Он покидает Россию по семейным причинам Подробнее

Мексиканский "Дорадос де Синалоа" сообщил о назначении на пост главного тренера аргентинца, который является председателем правления белорусской команды Подробнее

"Динамо-Брест" пока не получало подтверждения ухода Марадоны из клуба

Это позволило распределить между клубами рекордные 400 млн рублей Подробнее

4 сентября 15:58

Моуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов

Португальский специалист согласился, что является виновным в этом деле Подробнее

4 сентября 04:20

Шарапова выбыла из US Open-2018

В четвертом круге Открытого чемпионата США россиянка уступила испанке Суарес Наварро Подробнее

3 сентября 21:47

Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"

С петербургским клубом он подписал контракт, рассчитанный на два сезона Подробнее

3 сентября 16:26

Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА