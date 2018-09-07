Марадона будет совмещать работу в Белоруссии и Мексике

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Диего Марадона будет совмещать пост председателя правления белорусского клуба "Динамо-Брест" и главного тренера мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа".

"Диего Марадона продолжит работать в качестве председателя правления клуба "Динамо-Брест" и будет выполнять обязанности главного тренера в "Дорадос де Синалоа", - написал в твиттере агент Диего Марадоны Матиас Морла.

О назначении Марадоны главным тренером клуба "Дорадос де Синалоа" из мексиканского штата Синалоа сообщила пресс-служба команды. "Добро пожаловать, Диего", - говорится в сообщении, размещенном на странице клуба в твиттере. "Дорадос" выступает во втором по силе дивизионе Мексики.

В мае 2018 года Марадона подписал трехлетний контракт с ФК "Динамо-Брест", он посетил Брест в июле, что вызвало бурную реакцию его белорусских поклонников и надежды на стремительное развитие команды.

В июне руководитель Белорусской федерации футбола, ныне премьер-министр Сергей Румас заявил, что "приход такого человека на пост председателя правления "Динамо-Брест" будет однозначно способствовать интересу и популяризации футбола в Беларуси". "Насколько я знаю, условия контракта предусматривают длительное пребывание Диего в Беларуси", - сказал тогда Румас.