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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Федор Климов завершил карьеру

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион командных соревнований, серебряный призер ОИ в Сочи в парном катании Федор Климов объявил о завершении спортивной карьеры, но не исключил, что может вернуться.

"В среду я был в ФФККР и написал официальное заявление на имя президента федерации о том, что принял решение о прекращении спортивной деятельности в связи с завершением спортивной карьеры", - сообщает сайт Федерации фигурного катания России.

Климов объяснил, что решение принято в связи с тем, что "пары Ксения Столбова - Федор Климов больше нет". "Это было наше обоюдное решение. Причины у каждого свои. В данный момент я не продолжаю спортивной деятельности, но оставляю за собой право вернуться в фигурное катание через какое-то время, если возникнет такое желание", - отмечает спортсмен.

Говоря о планах на будущее, Климов сказал, что продолжает работать с тренером Ниной Мозер в ее проектах, пробует себя в тренерской деятельности, участвует в семинарах, мастер-классах.

Ранее пару не допустили до ОИ-2018 из-за подозрений в отношении Столбовой. После этого пара собиралась выступить на ЧМ, но Столбова получила разрыв связок.

В конце августа фигуристы заявили о распаде дуэта. Столбова заявила, что продолжает тренироваться.

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Теги: фигурное катание, Федор Климов, Ксения Столбова

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