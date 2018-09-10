Победители "Кожаного мяча" встретились с футболистами сборной России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Махачкалинская команда "Олимп" стала победителем детско-юношеских футбольных соревнований "Кожаный мяч" в средней возрастной группе и получила главный приз: встречу с игроками сборной России по футболу.

В финале турнира в Ростове-на-Дону игроки "Олимпа" обыграли сверстников из команды "Русич", представляющей город Старая Русса Новгородской области, со счетом 3:0. Третье место заняла команда "СОШ-73-Патриот" из города Воронежа, победившая в матче за бронзу команду "Энергия" из Новосибирска со счетом 1:0.

За победу сражался 71 сильнейший любительский футбольный коллектив со всей России – победители региональных этапов турнира в своей возрастной категории. Решающие матчи Всероссийского финала "Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola" прошли на стадионе "Олимп-2", который был тренировочной ареной во время проведения в Ростове-на-Дону игр ЧМ-2018.

По окончании матча за первое место на стадионе "Олимп-2" состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров соревнований. В мероприятии приняли участие Первый Заместитель Губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, исполняющий обязанности Президента Российского футбольного союза Александр Алаев, Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин, генеральный директор АНО "Кожаный мяч" Игорь Евченко и Руководитель по общественным связям и коммуникациям Проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к Чемпионату мира по футболу ЧМ-2018 Олег Пилецкий.

В этом году победители финала соревнований "Кожаный мяч" в средней возрастной категории получили возможность посетить тренировку сборной России по футболу. На встрече с игроками, состоявшейся в субботу на стадионе "Локомотив", ребятам из команды "Олимп" удалось не только понаблюдать за подготовкой к предстоящей товарищеской игре со сборной Чехии, но и поучаствовать в совместной фото- и автограф-сессии с лучшими футболистами страны.

Также команда "Олимп" сможет побывать на матче с участием сборной России по футболу. Кроме того, ребята получили специальный приз – сетку с ворот финала ЧМ-2018.