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Россия - Чехия. Онлайн

Российские футболисты выигрывают у чешских в товарищеском матче в Ростове-на-Дону

Россия - Чехия. Онлайн
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Товарищеский матч российских и чешских футболистов проходит в Ростове-на-Дону

17'

Россияне давят на ворота соперника

15'

Полузащитник Алексей Ионов, осчастлививший на восьмой минуте нас своим голом, сейчас играет в "Ростове". До этого выступал за "Зенит", "Кубань", "Анжи", "Динамо", ЦСКА. В инете есть ролики, посвященные ему. Вот один из них:


 

14'

Атака россиян: Черышев переместился в центр, у полукруга штрафной получил мяч и пробил в дальний угол. Неточно

12'

Россиянин Кузяев сейчас прервал потенциально опасный пас соперника с фланга в штрафную

10'

Радость трибун и игроков

8'

ГОООООООООООЛ! Сборная России открыла счет! Капитанская повязка настолько чудодейственно повлияла на Юрия Газинского, что он своим пасом из глубины поля вывел к воротам двух игроков одновременно (то есть выход два на одного вратаря)! Мяч попал в ноги Алексею Ионову, а тот пробил мимо голкипера!

8'
Гол!!!

Россия - Чехия. 1:0

8'

Ионов подал в штрафную, там то ли бил головой, то ли замыкал на дальнюю штангу Ерохин: мяч покинул пределы поля

7'

Теперь наши заработали право на штрафной и тоже на правом фланге атаки!

5'

Черышев недавно перешел из испанского "Вильярреала" в испанскую "Валенсию" на правах аренды и столь же недавно отличился в матче чемпионата (Испании, конечно) против "Леванте".

4'

На левом фланге остроту создает наш Денис Черышев. Он сейчас прострелил в штрафную сборной Чехии, чей вратарь Томаш Коубек уверенно мяч перехватил

3'

С правого фланга атаки чешской атаки был стандарт в штрафную россиян. Нашим тоже удалось выбить мяч

2'

Пока я ударился в ностальгию (вместо того, чтобы следить за перипетиями матча) сборная Чехии заработала право на штрафной

1'

Россияне играют в красно-белой форме, уже через 3-3,76 секунды после стартового свистка доставили мяч в штрафную соперника. А потом соперник выбил мяч. А так мог бы стать быстрый гол вроде этого:
 

1'

Матч начался!  Главного судью зовут Алияр Агаев, он из Азербайджана. Меня зовут Владимир Нардин (Россия).

Кстати, составчик сборной Чехии!

Команды вышли на поле! Сейчас зазвучат гимны стран!

Счас начнется!

Вот он, Юрий Газинский, капитан сборной России в сегодняшней игре! Между прочим, автор первого гола чемпионата мира-2018! Он поразил ворота команды Саудовской Аравии - и понеслось: россияне забили еще четырежды и победили 5:0!

 В матче Лиги наций против Турции в пятницу капитаном сборной России был Артем Дзюба, но он получил травму и покинул расположение команды. Основной капитан, Игорь Акинфеев, на матчи против Турции и Чехии вызван не был.

Вот так футболисты сборной России появлялись на территории стадиона

Вас может смутить тот факт, что наша трансляция припаяна к сюжету Лига наций, мол, причем тут Лига, если матч - товарищеский. Но ведь эту игру можно назвать подготовительной к следующим матчам Лиги наций!

Внимание, состав сборной России! Смотрим описание к твиту, там вы узнаете, кто сегодня капитан команды!

На днях сборная России успешно стартовала в Лиге наций, одолев сборную Турции (на поле соперника, между прочим) со счетом 2:1!

Игра пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и стартует в 19:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными России и Чехии по футболу!

Всем здравствуйте!

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Теги: футбол

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