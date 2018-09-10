Россия - Чехия. Онлайн

Товарищеский матч российских и чешских футболистов проходит в Ростове-на-Дону
Россияне давят на ворота соперника
Полузащитник Алексей Ионов, осчастлививший на восьмой минуте нас своим голом, сейчас играет в "Ростове". До этого выступал за "Зенит", "Кубань", "Анжи", "Динамо", ЦСКА. В инете есть ролики, посвященные ему. Вот один из них:
Атака россиян: Черышев переместился в центр, у полукруга штрафной получил мяч и пробил в дальний угол. Неточно
Россиянин Кузяев сейчас прервал потенциально опасный пас соперника с фланга в штрафную
Радость трибун и игроков
ГООООООООООООЛ!!!!!!!!!!— Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2018
АЛЕКСЕЙ ИОООООООНОООООВ!!!
⚽ 1:0 ВЕДЕМ!!! pic.twitter.com/xlVLmzcltx
ГОООООООООООЛ! Сборная России открыла счет! Капитанская повязка настолько чудодейственно повлияла на Юрия Газинского, что он своим пасом из глубины поля вывел к воротам двух игроков одновременно (то есть выход два на одного вратаря)! Мяч попал в ноги Алексею Ионову, а тот пробил мимо голкипера!
Россия - Чехия. 1:0
Ионов подал в штрафную, там то ли бил головой, то ли замыкал на дальнюю штангу Ерохин: мяч покинул пределы поля
Теперь наши заработали право на штрафной и тоже на правом фланге атаки!
Черышев недавно перешел из испанского "Вильярреала" в испанскую "Валенсию" на правах аренды и столь же недавно отличился в матче чемпионата (Испании, конечно) против "Леванте".
На левом фланге остроту создает наш Денис Черышев. Он сейчас прострелил в штрафную сборной Чехии, чей вратарь Томаш Коубек уверенно мяч перехватил
С правого фланга атаки чешской атаки был стандарт в штрафную россиян. Нашим тоже удалось выбить мяч
Пока я ударился в ностальгию (вместо того, чтобы следить за перипетиями матча) сборная Чехии заработала право на штрафной
Россияне играют в красно-белой форме, уже через 3-3,76 секунды после стартового свистка доставили мяч в штрафную соперника. А потом соперник выбил мяч. А так мог бы стать быстрый гол вроде этого:
Матч начался! Главного судью зовут Алияр Агаев, он из Азербайджана. Меня зовут Владимир Нардин (Россия).
Кстати, составчик сборной Чехии!
👥 ZÁKLADNÍ XI 🇨🇿— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 10, 2018
Na @TeamRussia v tomto složení 👊 pic.twitter.com/tGEoME1GvO
Команды вышли на поле! Сейчас зазвучат гимны стран!
Вот-вот начинаем! pic.twitter.com/MuO6WMElEB— Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2018
Счас начнется!
Вот-вот начинаем! pic.twitter.com/MuO6WMElEB— Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2018
Вот он, Юрий Газинский, капитан сборной России в сегодняшней игре! Между прочим, автор первого гола чемпионата мира-2018! Он поразил ворота команды Саудовской Аравии - и понеслось: россияне забили еще четырежды и победили 5:0!
Капитаном на матче России и Чехии будет Юрий Газинский! pic.twitter.com/q7qs5U96Ef— Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2018
В матче Лиги наций против Турции в пятницу капитаном сборной России был Артем Дзюба, но он получил травму и покинул расположение команды. Основной капитан, Игорь Акинфеев, на матчи против Турции и Чехии вызван не был.
Вот так футболисты сборной России появлялись на территории стадиона
Мы на стадионе! pic.twitter.com/StamdEFJG6— Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2018
Вас может смутить тот факт, что наша трансляция припаяна к сюжету Лига наций, мол, причем тут Лига, если матч - товарищеский. Но ведь эту игру можно назвать подготовительной к следующим матчам Лиги наций!
Внимание, состав сборной России! Смотрим описание к твиту, там вы узнаете, кто сегодня капитан команды!
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Чехией. Газинский - капитан! pic.twitter.com/liG87zYU4k— Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2018
На днях сборная России успешно стартовала в Лиге наций, одолев сборную Турции (на поле соперника, между прочим) со счетом 2:1!
Игра пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и стартует в 19:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными России и Чехии по футболу!
Всем здравствуйте!