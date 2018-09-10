Россия - Чехия. Онлайн

15'

Полузащитник Алексей Ионов, осчастлививший на восьмой минуте нас своим голом, сейчас играет в "Ростове". До этого выступал за "Зенит", "Кубань", "Анжи", "Динамо", ЦСКА. В инете есть ролики, посвященные ему. Вот один из них:



