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Назван состав сборной России на матч с Чехией

Капитаном российской команды будет Юрий Газинский

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на товарищеский матч с Чехией.

Матч пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник и стартует в 19:00 мск.

Капитаном российской команды будет Юрий Газинский. В матче Лиги наций против Турции в пятницу капитаном сборной России был Артем Дзюба, но он получил травму и покинул расположение команды. Основной капитан, Игорь Акинфеев, на матчи против Турции и Чехии вызван не был (позднее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил невызов Акинфеева тем, что он, воспользовавшись паузой в чемпионате России, отправляется на медосмотр в Германию).

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Теги: футбол

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