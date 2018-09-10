Назван состав сборной России на матч с Чехией

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на товарищеский матч с Чехией.

Стартовый состав @TeamRussia на матч с Чехией. Газинский - капитан! pic.twitter.com/liG87zYU4k — Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2018

Матч пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник и стартует в 19:00 мск.

Капитаном российской команды будет Юрий Газинский. В матче Лиги наций против Турции в пятницу капитаном сборной России был Артем Дзюба, но он получил травму и покинул расположение команды. Основной капитан, Игорь Акинфеев, на матчи против Турции и Чехии вызван не был (позднее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил невызов Акинфеева тем, что он, воспользовавшись паузой в чемпионате России, отправляется на медосмотр в Германию).