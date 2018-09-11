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Судьи задумались о бойкоте матчей с участием Серены Уильямс

Поводом послужило поведение теннисистки во время и по окончании проигранного ею финала US Open-2018

Судьи задумались о бойкоте матчей с участием Серены Уильямс
Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Теннисные судьи могут бойкотировать матчи с участием бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс, пишет газета The Times.

Отмечается, что поводом для этого послужило поведение теннисистки во время и по окончании финального матча US Open-2018 в женском одиночном разряде против японки Наоми Осаки в минувшую субботу.

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Во время финала Уильямс получила три предупреждения: за подсказки тренера, за сломанную ракетку и за то, что назвала судью "вором". На послематчевой пресс-конференции она продолжила высказывать претензии к судьям. Уильямс заявила, что мужчинам позволяют безнаказанно называть судей "ворами", но женщинам такое не спускают. Теннисистка рассказала, что продолжит бороться за равные с мужчинами права в теннисе.

За эти высказывания спортсменка была оштрафована на $17 тысяч.

Адресатом критических высказываний Серены Уильямс оказался судья Карлос Рамос. The Times, ссылаясь на анонимного чиновника, пишет, что судьи планируют отказаться от работы на любых матчей с участием Серены Уильямс, пока та не извинится за свои слова о Рамосе.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поддержала Уильямс. Она написала в твиттере, что такого не произошло бы, будь это матч между мужчинами.

Легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг, борющаяся за права женщин, осудила наказание за сигналы от тренера и высказалась за разрешение для тренеров давать указания своим подопечным с любой точки арены. Она тоже отметила, что судьи позволяют мужчинам крепко выражаться во время игры.

Женский финал US Open прошел в минувшую субботу. 20-летняя японка Наоми Осака победила Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4.

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Теги: теннис, Серена Уильямс

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