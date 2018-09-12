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Спорт

Овечкин подарил Неймару игровой свитер с автографом

Бразилец вручил хоккеисту свои бутсы, на которых тоже расписался

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин встретился с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром и обменялся с ним подарками.

Встреча состоялась на стадионе "Федекс Филд" в Мэриленде (США) по окончании товарищеского матча между сборными Бразилии и Сальвадора в ночь на среду по московскому времени. Овечкин вручил Неймару свой игровой свитер с автографом, а бразилец подарил хоккеисту бутсы, на которых тоже расписался.

@neymarjr 👍

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

Неймар, на клубном уровне защищающий цвета французского "Пари Сен-Жермен", стал одним из героев матча с Сальвадором: на его счету гол и три голевые передачи. Благодаря этому Бразилия победила с крупным счетом 5:0.

Что касается Овечкина, то в настоящий момент он является действующим обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). К этому триумфу он пришел вместе с партнерами по "Вашингтону", будучи капитаном команды.

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Теги: футбол, хоккей, Александр Овечкин, Неймар, США

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