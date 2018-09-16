Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американский боксер Флойд Мейвезер написал в своем инстаграме, что в этом году сойдется в бою с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Объявление сделано под видеозаписью, на которой оба боксера разговаривают во время музыкального фестиваля в Токио. Из-за громкой музыки тяжело разобрать их речь. Позднее телеканал ESPN опубликовал запись, на которой Мэйвезер сказал: "Токио, Япония, вот и мы... Я вернусь в декабре".

Бойцы уже встречались 2 мая 2015 года. Судьи единогласно присудили победу Мейвезеру.

Мейвезер и Пакьяо выступают в полусреднем весе. 41-летний Мейвезер остался непобежденным чемпионом. В прошлом году он дрался на боксерском ринге против чемпиона в смешанных единоборствах ирландца Конора Макгрегора. Это был один из самых дорогих боев в истории. По разным сообщениям, Мейвезер заработал $300 миллионов, а Макгрегор - $100 миллионов.

Последний бой 39-летнего Пакьяо состоялся в июле. Филиппинец нокаутировал боксера из Аргентины Лукаса Матисса.