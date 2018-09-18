ВТБ выделит Единой баскетбольной лиге спонсорские 358,8 млн рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ предоставит АНО "Единая баскетбольная лига" спонсорский вклад на сумму 358,8 млн рублей, свидетельствует объявленная закупка госбанка.

Детали соглашения в закупочных материалах не представлены.

ВТБ уже несколько лет финансирует баскетбольный турнир, носящий имя банка - "Единая лига ВТБ" (чемпионат, объединяющий российские и ряд европейских баскетбольных клубов).

В 2017 году госбанк выделил Единой баскетбольной лиге 336,3 млн рублей, в 2015 и 2016 годах - по 188,8 млн рублей.