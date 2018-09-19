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Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

Семин прокомментировал крупное поражение "Локомотива" от "Галатасарая"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин посетовал на слабую реализацию моментов в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая" в Стамбуле.

Спорт"Локомотив" крупно уступил "Галатасараю" в первом матче Лиги чемпионов"Локомотив" крупно уступил "Галатасараю" в первом матче Лиги чемпионовЧитать подробнее

"Жесткое поражение. Мы проиграли первые 10 минут, хотя прекрасно представляли, что дома "Галатасарай" будет активен. Дальше у нас было преимущество и хорошая игра. Но не отыгрались и пропустили нелепый гол. Поставили в стенку вместо 5 человек 4. Третий гол уже ничего не решал. Там уже что два, что три. Игроки пошли ва-банк, раскрылись и получили", - приводит слова Семина "Чемпионат".

"60 минут мы играли неплохо. Может, даже очень хорошо. Но футбол – это не хорошие куски игры, а забитые голы. Сейчас они нам даются с трудом. Даже из таких ситуаций, как мы создавали сегодня. Сложно комментировать. Уже играем лучше, кондиции лучше. Но проигрываем", - сказал Семин.

Матч "Галатасарай" – "Локомотив" прошел во вторник и завершился со счетом 3:0 в пользу турецкой команды.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Локомотив, ФК Галатасарай, Турция

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