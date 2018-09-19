МОК поддержал желание КНДР и Южной Кореи совместно провести Олимпиаду

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поприветствовал желание КНДР и Южной Кореи совместно побороться за право принять летние Олимпийские игры в 2032 году, сообщает в среду агентство "Ренхап".

"МОК очень приветствует намерение республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики совместно провести Олимпийские Игры-2032", - говорится в заявлении Баха.

Бах указал на роль, которую может сыграть спорт для установления мира на Корейском полуострове.

"После того, как мы открыли дверь для политических переговоров совместным выходом двух корейских команд на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, спорт может еще раз сделать вклад в мир на Корейском полуострове и в мире", - заявил Бах.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея выразили желание подать совместную заявку на проведение Олимпийских Игр 2032 года. Соглашение "о сотрудничестве в подаче заявки" было достигнуто в ходе встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне. Также лидеры договорились, что их страны будут "активно совместно участвовать в международных соревнованиях", в том числе в Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Процесс подачи заявок на Олимпиаду-2032 пока не начался, обычно МОК объявляет страну-хозяйку ОИ за семь лет до проведения Игр, отмечает агентство.

Интерес к проведению Олимпийских Игр в 2032 году уже выразили Германия, Австралия, Индия и Индонезия.

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане выступила совместная команда, состоявшая из спортсменов Северной и Южной Кореи. Они приняли участие в пяти дисциплинах; отдельной командой спортсмены из КНДР выступили в трех видах спорта.