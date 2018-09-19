ЦСКА и "Виктория" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Юношеские команды московского ФК ЦСКА и чешской "Виктории" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Результат встречи, прошедшей в Чехии в среду, - 1:1. На 42-й минуте Данила Янов вывел ЦСКА вперед. Победный для армейцев счет продержался до 66-й минуты: Томаш Кепл, реализовав пенальти, сравнял счет.

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

В среду в Чехии сыграют основные составы "Виктории" и ЦСКА. Начало – 22:00 мск.