Российский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеру

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Михаил Южный потерпел поражение от испанца Роберто Баутисты Агута в матче второго круга теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3 в пользу представителя Испании.

Ранее 36-летний Южный заявлял, что турнир в Санкт-Петербурге будет последним в его карьере. Таким образом, проиграв в отчетном матче, спортсмен завершил выступления в профессиональном теннисе.

Михаил Южный завершает игровую карьеру на 110-м месте в мировом рейтинге, наивысшая его позиция в рейтинге – восьмое место (январь 2008). Теннисист выиграл 10 турниров, но турниры Большого шлема ему не покорились ни разу. Максимум, чего он смог здесь достичь – дважды (2006, 2010) выйти в полуфинал US Open.