Главные новости
В миреТрамп подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против РФСпортВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахЭкономикаОбъем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тонн
Спорт

Российский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеру

Спортсмен анонсировал, что турнир в городе на Неве будет последним в его карьере

Российский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеру
Теннисист Михаил Южный
Фото: Евгений Васильев, Интерпресс/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Михаил Южный потерпел поражение от испанца Роберто Баутисты Агута в матче второго круга теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3 в пользу представителя Испании.

Ранее 36-летний Южный заявлял, что турнир в Санкт-Петербурге будет последним в его карьере. Таким образом, проиграв в отчетном матче, спортсмен завершил выступления в профессиональном теннисе.

Михаил Южный завершает игровую карьеру на 110-м месте в мировом рейтинге, наивысшая его позиция в рейтинге – восьмое место (январь 2008). Теннисист выиграл 10 турниров, но турниры Большого шлема ему не покорились ни разу. Максимум, чего он смог здесь достичь – дважды (2006, 2010) выйти в полуфинал US Open.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: теннис, Михаил Южный
Спорт
Российский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеруРоссийский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеру
Спортсмен анонсировал, что турнир в городе на Неве будет последним в его карьереПодробнее
 "Рапид" - "Спартак". Онлайн"Рапид" - "Спартак". Онлайн
Московский клуб проигрывает во втором тайме матча Лиги Европы в ВенеПодробнее
 ВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правах
В России надеются, что решение поспособствует снижению влияния политики на спорт; ждут восстановления членства ВФЛА в ИААФПодробнее
 Источник сообщил о восстановлении РУСАДА в правах в ВАДАИсточник сообщил о восстановлении РУСАДА в правах в ВАДА
В Москве ждут официального подтверждения информацииПодробнее
Россия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФАРоссия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФА
Первое и второе места делят национальные команды Бельгии и ФранцииПодробнее
 Исполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДАИсполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДА
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета поддержала рекомендацию о восстановленииПодробнее
 ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионовЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионов
Армейцы уступали в два мяча, но отыгрались на пятой минуте компенсированного ко второму тайму времени; судья не засчитал два гола ЦСКАПодробнее
 "Виктория" - ЦСКА. Онлайн"Виктория" - ЦСКА. Онлайн
Во втором тайме матча Лиги чемпионов армейский клуб сравнял счет, игра завершилась вничьюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против РФСпортВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахЭкономикаОбъем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тоннВ РоссииНа сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме

Суд в Москве арестовал предполагаемого организатора нелегальных казино Бажанова

Австрийская полиция выдала ордер на арест основателя арт-группы "Война" Воротникова

Об этом сообщили члены объединения Подробнее

Что произошло за день: четверг, 20 сентября

ВС про декриминализацию лайков и репостов, восстановление в правах РУСАДА и стоимость сноса Ховринской больницы Подробнее

Датский регулятор возобновит расследование в отношении Danske Bank

Израиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в Сирии

Израиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в СирииИзраильские военные представили в Москве итоги расследования о сбитом сирийской ПВО российском самолете Подробнее

Власти показали бизнесу свой список проектов для инвестиций в рамках "плана Белоусова"

Власти показали бизнесу свой список проектов для инвестиций в рамках "плана Белоусова"Всего в списке почти 400 проектов на сумму более 11 трлн рублей Подробнее

Рубль усилил укрепление к бивалютной корзине вечером в четверг

Российский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеру

Российский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеруСпортсмен анонсировал, что турнир в городе на Неве будет последним в его карьере Подробнее

Фотохроника 20 сентября

Фотохроника 20 сентября6 фото

Объявленный в розыск совладелец "дочки" "Газпрома" Тумаев задержан в Москве

Захарова сравнила "дело Скрипалей" с Лохнесским чудовищем

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');