"Зенит" объявил состав на матч с "Копенгагеном"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб петербургского ФК "Зенит" обнародовал стартовый состав команды на матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против датского "Копенгагена".
Как сообщает пресс-служба "Зенита", состав выглядит следующим образом:
Стартовый состав на матч #КопенгагенЗенит!— ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) September 20, 2018
🌊 #ВолнаИдетНаКопенгаген pic.twitter.com/fAQWTsEb2E
Встреча продет в Дании в четверг и стартует в 22:00 мск.
"Зенит" попал в еврокубки как команда, финишировавшая на пятом месте в чемпионате России-2017/18. Турнирный путь он начал с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч одолел минское "Динамо". В раунде плей-офф квалификации он прошел норвежскую команду "Мольде".