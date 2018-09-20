"Зенит" объявил состав на матч с "Копенгагеном"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб петербургского ФК "Зенит" обнародовал стартовый состав команды на матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против датского "Копенгагена".

Как сообщает пресс-служба "Зенита", состав выглядит следующим образом:

Встреча продет в Дании в четверг и стартует в 22:00 мск.

"Зенит" попал в еврокубки как команда, финишировавшая на пятом месте в чемпионате России-2017/18. Турнирный путь он начал с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч одолел минское "Динамо". В раунде плей-офф квалификации он прошел норвежскую команду "Мольде".