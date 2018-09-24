Дидье Дешам признан тренером года по версии ФИФА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам получил признание как лучший тренер прошедшего сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Награду специалист получил в Лондоне на специальной церемонии.
Дешам летом 2018 года привел сборную Франции к золоту чемпионата мира в России. В финале его команда одолела национальную команду Хорватии.
В шорт-лист претендентов на звание тренера года входили также главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан. В расширенный список входил наставник сборной России Станислав Черчесов, при котором национальная команда страны дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где в серии пенальти уступила хорватам.
Congratulations, Didier Deschamps 🙌— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
Winner of #TheBest FIFA Men's Coach 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/fGPE4tOMaL