Дидье Дешам признан тренером года по версии ФИФА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам получил признание как лучший тренер прошедшего сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Награду специалист получил в Лондоне на специальной церемонии.

Дешам летом 2018 года привел сборную Франции к золоту чемпионата мира в России. В финале его команда одолела национальную команду Хорватии.

В шорт-лист претендентов на звание тренера года входили также главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан. В расширенный список входил наставник сборной России Станислав Черчесов, при котором национальная команда страны дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где в серии пенальти уступила хорватам.