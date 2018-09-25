"Оренбург" стал первым участником 1/8 финала Кубка России по футболу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" завоевал путевку в 1/8 финала розыгрыша Кубка России-2018/19.

В 1/16 финала соревнования он в гостях взял верх над барнаульским "Динамо". Результат встречи – 2:0 в пользу "Оренбурга". В его составе голы провели Артем Галаджан (43-я минута) и Андрей Козлов (81).

Таким образом, "Оренбург" стал первым участником 1/8 финала турнира.

"Оренбург" является представителем премьер-лиги, "Динамо-Барнаул" - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по статусу дивизион в отечественном футболе).

Клубы премьер-лиги традиционно начинают турнирный путь в Кубке России гостевыми матчами в 1/16 финала.