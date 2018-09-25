Спорт

"Оренбург" стал первым участником 1/8 финала Кубка России по футболу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" завоевал путевку в 1/8 финала розыгрыша Кубка России-2018/19.

В 1/16 финала соревнования он в гостях взял верх над барнаульским "Динамо". Результат встречи – 2:0 в пользу "Оренбурга". В его составе голы провели Артем Галаджан (43-я минута) и Андрей Козлов (81).

Таким образом, "Оренбург" стал первым участником 1/8 финала турнира.

"Оренбург" является представителем премьер-лиги, "Динамо-Барнаул" - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по статусу дивизион в отечественном футболе).

Клубы премьер-лиги традиционно начинают турнирный путь в Кубке России гостевыми матчами в 1/16 финала.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Кубок России по футболу
Спорт
Хорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФАХорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА
Серебряный призер ЧМ-2018 в России впервые стал обладателем соответствующей награды Международной федерации футболаПодробнее
 ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лигиЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лиги
Спартаковцы вели в счете, но во втором тайме позволили сопернику отыгратьсяПодробнее
 "Зенит" выиграл у "Локомотива" в восьмом туре премьер-лиги"Зенит" выиграл у "Локомотива" в восьмом туре премьер-лиги
В общей сложности команды провели восемь головПодробнее
 ЦСКА - "Спартак". ОнлайнЦСКА - "Спартак". Онлайн
Во втором тайме московского дерби счет вновь стал равнымПодробнее
Джошуа нокаутировал ПоветкинаДжошуа нокаутировал Поветкина
Британский боксер защитил свои чемпионские титулыПодробнее
 Макгрегор и Нурмагомедов провели пресс-конференцию перед боемМакгрегор и Нурмагомедов провели пресс-конференцию перед боем
Ирландец предложил дагестанцу отведать своего фирменного вискиПодробнее
 "Зенит" сыграл вничью с "Копенгагеном" в Лиге Европы"Зенит" сыграл вничью с "Копенгагеном" в Лиге Европы
В другом матче группы С "Славия" победила "Бордо"Подробнее
 "Спартак" уступил "Рапиду" в Лиге Европы"Спартак" уступил "Рапиду" в Лиге Европы
"Краснодар" одержал победу над "Акхисаром"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииПогибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейВ РоссииТеррористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФВ миреЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

В "Единой России" признали влияние пенсионной реформы на результаты партии на выборах

"АвтоВАЗ" проведет делистинг

Глава "Ростеха" Чемезов отметил, что сейчас компания проходит процедуру рекапитализации Подробнее

Бывшему вице-президенту "Росгосстраха" Хачатурову переквалифицировали обвинение

Касаткина вышла в третий круг турнира в Китае

Авиадебошира задержали в аэропорту Новосибирска за угрозы взорвать самолет

ЦБ РФ не увидел проблем в снижении доли нерезидентов в ОФЗ до 25%

Пушилин сдал 18 томов подписей для регистрации кандидатом на пост главы ДНР

"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебоширов

"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебошировТрое нарушителей не смогут пользоваться услугами авиакомпании на протяжении года Подробнее

Кабмин Израиля обязал военных поддерживать координацию с РФ

Экс-футболист сборной Италии Росси попался на допинге

Британский самолет провел разведку вблизи побережья Крыма

Орешкин назвал рубль устойчивым на фоне валют стран с развивающейся экономикой

Michael Kors купит Versace за 1,83 млрд евро и переименуется в Capri Holdings

Донателла Версаче продолжит выполнять обязанности креативного директора бренда Подробнее

Мхи восточной Антарктиды высохли из-за изменения климата

Ученые нашли первые свидетельства того, что изменение климата в восточной Антарктиде влияет на наземные экосистемы Подробнее

Сироткин рассказал о целях на домашний этап "Формулы-1"

"Оренбург" стал первым участником 1/8 финала Кубка России по футболу

В рейтинге вузов по самому высокому баллу ЕГЭ при приеме на бюджет сменился лидер

Движение на участке Транссиба в Забайкальском крае остановлено после схода вагонов

Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по встрече израильских и российских военных

Арест предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины продлен

Погибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами Мужества

Погибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваМинобороны оказывает помощь семьям погибших Подробнее

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике отстранен от работы

Минпромторг и Минкомсвязи подготовили проект параметров оборудования под "закон Яровой"

Самый большой стул России вернулся на свое место в Дубне

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');