Сироткин рассказал о целях на домашний этап "Формулы-1"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский автогонщик Сергей Сироткин, выступающий за команду Williams, будет стремиться к максимуму на Гран-при России "Формулы-1", который пройдет в ближайший уикенд.

"Мне очень приятно выступать перед домашними трибунами. Я получаю большую поддержку от всей страны, но впереди меня ждет напряженный уик-энд. Будет очень много работы, гораздо больше в сравнении с другими этапами, так что нас ждут загруженные выходные. Мне будет нелегко правильно распорядиться своим временем и запасом сил, но я все равно сделаю все, чтобы выжать из себя максимум возможного. Я с нетерпением жду этот этап, несмотря на то, что понимаю, что будет очень сложно", - цитируют Сироткина организаторы Гран-при России.

Сироткин занимает последнее место в личном зачете гонщиков. Он считает, что "выступать на домашнем этапе это всегда хорошо, но, как и со всем в жизни, существуют взлеты и падения".

Гран-при России чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" пройдет в Сочи с 27 по 30 сентября 2018 года.

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.