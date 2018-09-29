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Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

Футболист будет судиться с немецким журналом за сообщения о своей частной жизни

Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании
Криштиану Роналду
Фото: epa/vocstock-photo

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американка Кэтрин Майорга рассказала немецкому журналу Der Spiegel, что португальский футболист Криштиану Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе девять лет назад.

По словам Майорги, это произошло в 2009 году. Якобы футболист анально изнасиловал ее и спросил, было ли ей больно.

Ранее Der Spiegel публиковал информацию об этой истории, ссылаясь на документы сайта об утечках Football Leaks. Майорга, основываясь на этих документах, утверждает, что несколько раз отказала Роналду, когда тот предлагал ей заняться сексом. Он же утверждает, что все произошло по взаимному согласию. Якобы Роналду заплатил ей $375 тысяч за молчание.

Сейчас адвокат Майорги готовит заявление в суд штата Невада о необоснованности досудебного урегулирования, которое произошло в 2010 году.

Криштиану Роналду провел трансляцию в инстаграме, где рассказал, что не имеет отношения к изнасилованию Майорги. Он утверждает, что женщина хочет получить от него денег и прославиться. Адвокаты футболиста будут требовать компенсации от журнала Der Spiegel за недопустимые сообщения о частной жизни.

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Теги: Криштиану Роналду, Кэтрин Майорга

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