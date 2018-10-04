Сборная России победила Италию на Всемирной шахматной олимпиаде

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России добились победы над соперниками из команды Италии в матче восьмого тура проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиады.

Результат встречи – 3:1 в пользу россиян.

В составе сборной России свои партии завершили победами Сергей Карякин (играл черными фигурами) и Никита Витюгов (белыми), вничью – Владимир Крамник (черными) и Ян Непомнящий (белыми).

Российская команда набрала 14 очков по исходам матчей (24 – по результатам партий) и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. Возглавляет таблицу сборная Польши – 16 (25).

Всего в мужском турнире изначально были заявлены 185 команд, однако сборная Пакистана не провела ни одной игры.

В женском турнире сборная России победила Румынию – 3:1. Анна Костенюк (играла белыми фигурами) и Ольга Гиря (черными) завершили свои партии победой, Нина Погодина (белыми) и Валентина Гунина (черными) – вничью.

Теперь у россиянок 14 (26,5) очков, команда поднялась на пятое место. Лидирует сборная Китая – 16 (26,5).

Изначально здесь была заявлена 151 команда, однако сборная Пакистана не приняла участия ни в одном матче, а команда Джибути сыграла (и проиграла) лишь в одном.

Всемирная шахматная олимпиада проходит в 43-й раз, команды, выступающие в ней, должны провести по 11 матчей. Последний тур запланирован на 5 октября.

Мужской турнир в рамках олимпиады чаще всего выигрывала сборная СССР - 18 раз. По шесть раз победителями становились Россия и США. Женский турнир чаще всего выигрывала команда СССР - 11 раз. Пятикратным чемпионом является Китай, четырехкратным - Грузия, трехкратным - Россия.