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Орешкин заявил о сохранении плана по приватизации "Совкомфлота" в текущем году

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сделка по приватизации части госпакета акций "Совкомфлота" все еще может состояться в этом году, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Да, мы работаем над этим (сделкой в 2018 г - ИФ)" - сказал Орешкин журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

"Сейчас на Дальневосточном форуме (ВЭФ, пройдет на следующей неделе - ИФ) будет подписана одна очень интересная сделка - между "НОВАТЭКом", "Совкомфлотом" и китайскими партнерами. Это является очень важным этапом к приватизации "Совкомфлота", потому что такая сделка серьезно увеличит стоимость компании, сделает более понятными и прозрачными ее долгосрочные перспективы", - заявил он.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал со ссылкой на источники, что на ВЭФе "НОВАТЭК" готовится подписать соглашение о партнерстве с "Совкомфлотом", а также китайскими Cosco и Фондом Шелкового пути. По данным издания, Cosco и Фонд Шелкового пути могут получить до 49,9% в судоходном СП, создаваемом "НОВАТЭКом" для СПГ-проектов компании.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Сейчас 100% "Совкомфлота" принадлежит государству. В плане приватизации на 2017-2019 годы зафиксирована возможность снижения доли государства в компании до 25% плюс одна акция. На первом этапе планируется продать пакет в размере 25% минус одна акция, последняя официальная оценка его стоимости составляла 24 млрд рублей (но она не менялась уже несколько лет).

О планах по приватизации компании чиновники говорят уже более пяти лет, однако до реальной сделки дело пока не дошло. Мешали то кризис на рынке фрахта, то общий неблагоприятный геополитический фон. Китайский гигант Cosco Shipping интересовался покупкой доли в "Совкомфлоте" в рамках приватизации, однако российская сторона считает предпочтительным вариант не с профильным отраслевым игроком, а с финансовым инвестором из КНР, например, с Фондом Шелкового пути, говорили ранее "Интерфаксу" два источника, знакомые с ходом обсуждения возможных вариантов сделки.

Среди российских активов Фонда Шелкового пути - 10% в "СИБУРе" и 9,9% в "Ямал СПГ".

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Теги: Минэкономразвития РФ, Совкомфлот

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