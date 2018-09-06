Главные новости
В РоссииПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеЭкономикаЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииForbes составил список самых богатых семей России
Экономика Восточный экономический форум - 2018

Летный образец многоцелевого вертолета Ка-62 прилетел на ВЭФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Заводские испытания новейшего гражданского многоцелевого вертолета Ка-62 планируется завершить до конца года, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Мы до конца года планируем закончить этап заводских испытаний и уже перейти полностью к сертификационным", - заявил Богинский.

Он отметил, что летный образец Ка-62 уже с серийной трансмиссией совершил свой первый перелет с аэродрома Арсеньевского завода (ААК "Прогресс") во Владивосток, где его представят участникам Восточного экономического форума (ВЭФ).

Первый испытательный полет Ка-62 состоялся в мае 2017 года.

В пресс-службе "Вертолетов России" добавили, что за прошедший год летных испытаний были выполнены доработки для повышения надежности машины, в частности, были усовершенствованы и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Кроме того, Ка-62 может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ка-62, Вертолеты России, ВЭФ
Экономика
Орешкин увидел только негативные последствия для России в случае выхода из ВТООрешкин увидел только негативные последствия для России в случае выхода из ВТО
Министра попросили прокомментировать заявления Трампа о возможном выходе США из организацииПодробнее
 Евро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреля
Доллар достиг 69,11 рублей с апреля 2016 годаПодробнее
 ЦБ РФ прекратил работу временной администрации ПромсвязьбанкаЦБ РФ прекратил работу временной администрации Промсвязьбанка
Сформированы органы управления банком, председателем правления назначен Петр Фрадков Подробнее
 Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"
Компания вышла на четвертое место после "Роснефти" , Сбербанка и "ЛУКОЙЛа"Подробнее
Швеция выступила против постройки "Северного потока 2"Швеция выступила против постройки "Северного потока 2"
Шведские парламентарии собираются продвинуть в Европарламент закон о запрете на строительство газопровода, хотя кабмин согласовал строительство еще в июнеПодробнее
 "Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира""Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира"
Переговоры активизировались после снятия с Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во ФранцииПодробнее
 Капитализация Amazon впервые превысила $1 трлнКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлн
До этого единственной современной компанией в США, которая стоит больше $1 трлн, была AppleПодробнее
 Всю недвижимость мира оценили в $280,6 трлнВсю недвижимость мира оценили в $280,6 трлн
Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России в конце 2017 года составила $2,9 трлнПодробнее
 Вступил в силу закон о финансовом омбудсменеВступил в силу закон о финансовом омбудсмене
На новую должность назначен бывший советник председателя Банка РоссииПодробнее
 Трамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТАТрамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА
Президент США назвал соглашение "одной из худших торговых сделок"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеЭкономикаЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииForbes составил список самых богатых семей РоссииВ РоссииТимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБВ миреКонстантинопольский патриархат взял на себя ответственность за судьбу православияВ миреStarbucks открыл первое кафе в Италии

Высокопоставленные чиновники США открестились от статьи о вредительстве в Белом доме

Глава профсоюза фрилансеров арестован в Петербурге по делу о присвоении 4 млн рублей

США ввели санкции против программиста из КНДР, подозреваемого в атаке WannaCry

Владелец находящегося в порту США судна "Поморье" обратился в МИД РФ

Мегафон уйдет с LSE 5 октября

Совет директоров Промсвязьбанка решил увеличить его уставный капитал на 5 млрд рублей

Что произошло за день: четверг, 6 сентября

Поправки в пенсионный закон, новая работа Тимаковой и самые богатые семьи России Подробнее

Фотохроника 6 сентября

Фотохроника 6 сентября6 фото

Украина приостановила пропуск автомобилей через два из трех пунктов на границе с Крымом

Пункты "Каланчак" и "Чаплинка" временно закрыты в связи с опасной экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", пояснили в украинской погранслужбе Подробнее

Самарские ученые изобрели космический двигатель на смеси спирта с водой

Небензя связал новые выводы Лондона по Скрипалям с готовящейся провокацией в Идлибе

В WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климата

В WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климатаВ России потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле, и на ближайшие 30-40 лет сценарий предопределен Подробнее

В ХМАО обнаружили пропавший два года назад автомобиль с телами мужчины и женщины

СНБО поддержал инициативу Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');