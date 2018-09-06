Летный образец многоцелевого вертолета Ка-62 прилетел на ВЭФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Заводские испытания новейшего гражданского многоцелевого вертолета Ка-62 планируется завершить до конца года, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Мы до конца года планируем закончить этап заводских испытаний и уже перейти полностью к сертификационным", - заявил Богинский.

Он отметил, что летный образец Ка-62 уже с серийной трансмиссией совершил свой первый перелет с аэродрома Арсеньевского завода (ААК "Прогресс") во Владивосток, где его представят участникам Восточного экономического форума (ВЭФ).

Первый испытательный полет Ка-62 состоялся в мае 2017 года.

В пресс-службе "Вертолетов России" добавили, что за прошедший год летных испытаний были выполнены доработки для повышения надежности машины, в частности, были усовершенствованы и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Кроме того, Ка-62 может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.