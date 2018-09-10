Российско-японская конференция открылась во Владивостоке в рамках ВЭФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международная российско-японская конференция, собравшая политологов, историков, востоковедов двух стран, открылась в понедельник в рамках программы IV Восточного экономического форума (ВЭФ) в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке.

"Событие, посвященное 160-летию установления консульских связей между Россией и Японией, проходит в преддверии встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ", - сообщила пресс-служба вуза.

В конференции участвуют ведущие эксперты в области российско-японских отношений из Российской академии наук, Российского исторического общества, Министерства иностранных дел, дипломаты. Делегаты обсуждают исторические, культурные, этнические, геополитические, экономические аспекты сотрудничества стран.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что востоковедение может способствовать развитию отношений двух государств.

"Все международные переговоры бессмысленны без понимания исторического контекста отношений России и Японии. Поэтому очень важно, что Восточный экономический форум впервые дополнился по-настоящему научной площадкой. Востоковедение может сделать очень многое для развития связей наших государств", - сказал Пиотровский, слова которого приводятся в сообщении.