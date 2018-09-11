Японские компании вложатся в строительство аэровокзала в аэропорту Хабаровска

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - РФ и Япония согласовали параметры вхождения в проект по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса в аэропорту Хабаровск консорциума японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO, сообщил департамент информации и общественных связей ООО "Управляющая компания КОМАКС".

"10 сентября 2018 года во Владивостоке президент и генеральный директор Sojitz Corporation Масайоши Фуджимото (Masayoshi Fujimoto) и председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк подписали меморандум о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровск (Новый)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что церемония подписания состоялась в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума.

По данным департамента, документ подтверждает договоренности, согласно которым создается совместное предприятие путем вхождения консорциума японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO в уставный капитал АО "Международный аэропорт Хабаровск" (АО "МАХ") - 100%-ного дочернего предприятия АО "Хабаровский аэропорт".

"Первоначально консорциум японских компаний приобретает долю в размере 10% акций АО "МАХ". Меморандумом определено, что сделка должна быть осуществлена в срок не позднее 31 декабря 2018 года. Средства от приобретения доли будут использованы для финансирования строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск (Новый)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, предусмотрен опцион на увеличение доли консорциума японских компаний в АО "МАХ" до 25% + 1 акция.

На первом этапе сотрудничества стороны намерены реализовать проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний, а затем будут совместно осуществлять операционное управление как новым терминалом внутренних линий, так и существующим международным терминалом аэропорта Хабаровск. В дальнейшем сторонами также будет рассмотрена возможность строительства нового терминала международных авиалиний.

Как сообщалось, в настоящее время в международном аэропорту Хабаровск (Новый), в рамках ТОСЭР "Хабаровск", идет строительство нового терминала внутренних авиалиний площадью 26 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн человек в год. Объем инвестиций в проект - 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей - за счет кредитных средств институтов развития - ВЭБ и АО "Фонд развития Дальнего Востока", 1 млрд рублей составят собственные средства инвестора.

Генеральный подрядчик строительства - турецкий консорциум "ЛимакМаращстрой".

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 3-го квартала 2019 года.

АО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживает более 2 млн пассажиров.