Российская и китайская стороны рассмотрят проект строительства иннопарка в Сколково

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) и китайская компания Tus-Holdings "на полях" встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках Восточного экономического форума подписали соглашения о расширении сотрудничества в технологическом и инновационном секторах, сообщил РФПИ.

В частности, РКИФ и Tus-Holdings рассматривают возможность реализации проекта строительства Российско-китайского инновационного парка на территории центра "Сколково" для привлечения ведущих китайских и российских высокотехнологичных компаний в качестве арендаторов. Проект представляет собой многофункциональный центр площадью более 70 тыс. кв. м, совокупный объем инвестиций составит более $100 млн.

Кроме того, Tus-Holdings присоединяется к консорциуму инвесторов, сформированному РФПИ и РКИФ для инвестиций в проект создания научно-технологического парка и комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы. Совокупный объем инвестиций в этот проект, как сообщалось, превысит 90 млрд. рублей. В строительстве технопарка также участвуют суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund, суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company, Фонд Шелкового пути, корпорация "Ви Холдинг" Виталия Мащицкого.

Российско-китайский венчурный фонд объемом $100 млн, о создании которого РКИФ и Tus-Holdings объявили в 2016 году, изучил более 100 потенциальных проектов, из которых на текущий момент детально рассматривает пять - в таких областях, как новые материалы, технологии защиты информации, виртуальная реальность, разработка индустриального оборудования нового поколения, инновационные нефтесервисы, сообщил РФПИ. Фонд планирует объявить о первой сделке до конца года.