Bank of China готов открыть филиал в РФ после снятия законодательных ограничений

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Bank of China намерен открыть филиал в России, если будет принят закон, разрешающий такие действия, сообщила президент "Бэнк оф Чайна" (российская "дочка" китайского банка) Гао Ян в ходе Восточного экономического форума.

"Мы хотели бы открыть филиал, хотя сейчас у нас есть дочернее общество. Тогда наш банк получит больше возможностей, чтобы финансировать (российские предприятия - ИФ) и представлять свои банковские и финансовые услуги всем предприятиям и организациям по укреплению торговых отношений РФ и Китая", - сказала Гао Ян.

По ее словам, для банка между дочерней структурой и филиалом существует большая разница. В частности, "дочка" имеет ограничения по объему финансирования и объему предоставляемых финансовых услуг.

Как сообщалось, Минвостокразвития и Банк России обсуждали возможность создания финцентра в Дальневосточном федеральном округе, где зарубежные банки смогут открывать филиалы.

"Бэнк оф Чайна" по итогам первого полугодия 2018 года занял 107-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".