Китайская корпорация решила вложить 20 млрд рублей в Петропавловск-Камчатский торговый порт

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Корпорация Сань Чжунь" (КНР) планирует инвестировать около 20 млрд рублей в модернизацию Петропавловск-Камчатского морского торгового порта.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, соответствующий меморандум о намерениях инвестор подписал во вторник на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

Подписи под документом поставили губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, генеральный директор "Корпорации Сань Чжунь" Су Минли, президент ООО "Камчатское морское пароходство" Александр Иванчей, первый замгендиректора АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ) Александр Коньков.

Китайская корпорация намерена рассмотреть возможность приобретения имущественного комплекса Петропавловск-Камчатского морского торгового порта или акций одноименного АО у ООО "Камчатское морское пароходство".

"После заключения сделки инвестор планирует реконструировать гидротехнические сооружения, создать новые производственные площади, построить многофункциональный портово-промышленный парк международного уровня, промышленную зону портового типа", - поясняет пресс-служба.

Предполагается, что проект будет реализован с помощью механизмов территории опережающего развития (ТОР) или Свободного порта Владивосток. Для этого китайский инвестор зарегистрирует юридическое лицо в России и подаст заявку на получение статуса резидента до середины ноября текущего года.

Как сообщалось ранее, в Камчатском крае создан рыбный терминал "Альянс-Камчатка" на базе пяти крупных предприятий региона: ООО "Камчатское морское пароходство", "Хладокомбинат", "РефКАМФлот", "Автоагентство-НАВИ" и ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт". Уникальный для Камчатки комплекс предоставляет услуги по концентрации, доставке, хранению, перевалке, подготовке и отправке рыбопродукции во Владивосток для последующей доставки в центральные регионы России, а также в порты Японии, Кореи, Китая, США и Европы.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцами ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" выступают президент ООО "Камчатское морское пароходство" Александр Иванчей (52,73%) и Станислав Белан (39,99%). Иванчей в свою очередь владеет 81,06% ООО "Камчатское морское пароходство".