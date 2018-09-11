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СИБУР начал обсуждать возможность IPO до 15% своих акций

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "СИБУР" начал обсуждать с банками возможность проведения IPO, заявил глава компании Дмитрий Конов в интервью телеканалу СNBC.

По словам Конова, сначала площадкой для размещения может стать Московская биржа, а затем можно посмотреть международные. Он подчеркнул, что нет установленного времени, и решение о размещении будет зависеть от рыночных условий и того, решат ли акционеры, что такая сделка привлекательна для их акций.

"Мы разговариваем с банками, пытаемся понять, будет ли это удачный момент двигаться или нет", - сказал Конов.

Он также сказал, что еще рано говорить об объеме размещения, но предположил, что он может составить порядка 15%.

Акционеры "СИБУРа", одной из крупнейших непубличных компаний в России, не раз говорили о планах провести IPO (в частности, привязывая эти намерения к окончанию реализации проекта "ЗапСибНефтехим"). Весной этого года совладелец компании Леонид Михельсон заявил, что "СИБУР" продолжает анализировать выход на фондовый рынок, причем не только как теоретическую опцию. "Мы постоянно думаем и в последнее время чаще думаем более предметно", - заявил он журналистам в апреле.

Впрочем, именно в апреле, после введения США новых антироссийских санкций, рынок закрылся для первичных размещений - даже не таких крупных, каким могло бы стать IPO "СИБУРа". При этом IPO были вынуждены отменить компании, не имеющие прямых санкционных рисков, тогда как у "СИБУРа" два акционера находятся в SDN List - это Геннадий Тимченко (17%) и Кирилл Шамалов (3,9%).

Несмотря на это, летом в СМИ стала появляться информация о возможности скорого IPO "СИБУРа" на $2-3 млрд, организаторами которого могут выступить не только российский Газпромбанк, но и американские JPMorgan, Citi и Goldman Sachs. Ситуация на фондовом рынке, между тем, продолжала ухудшаться: к общим проблемам emerging markets в августе добавились новые американские санкции (с возможностью дальнейшего ужесточения), кроме того, появился ряд антироссийских законодательных инициатив.

По данным Financial Times, обсуждается размещение 10-15% акций "СИБУРа", основным продавцом может выступить Михельсон. Потенциальные организаторы при этом получили заверения, что Тимченко и Шамалов не будут принимать участия в переговорах об IPO, продавать акции и получать какие-либо поступления от сделки, пишет газета.

Санкции, по словам Конова, являются только одним из факторов, которые могут повлиять на принятие окончательного решения. Есть фактор состояния фондового рынка в целом и фактор "нефтехимического цикла", которые, по словам главы "СИБУРа", благоприятны для компании, тогда как геополитика "не идеальна" - все это нужно рассматривать в комплексе.

Основным акционером "СИБУРа" является Леонид Михельсон. В 2017 году он купил у Кирилла Шамалова 17% "СИБУРа", увеличив долю в компании до 48,5%. У Конова около 3,5% акций. Китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" владеют по 10% "СИБУРа".

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Теги: СИБУР

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