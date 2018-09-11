Орешкин назвал рубль недооцененным, Силуанов не нашел причин для вмешательства

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Курс рубля, который сейчас недооценен, вернется к равновесным значениям, когда с рынка уйдет "навес" из валюты, которую "придерживают" компании-экспортеры, заявил в интервью РБК ТВ глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"У нас большой объем валютной ликвидности по экспортным каналам приходит сейчас в страну, но компании не торопятся их конвертировать в рубли, поэтому накапливаются валютные активы. Такой вот создается определенный валютный навес над валютным рынком, который затем, конечно же, вернет курс национальной валюты к равновесному значению, а сейчас рубль у нас находится ниже равновесного значения, по нашим оценкам - существенно ниже", - сказал министр.

"Вот этот валютный навес - и есть основная часть оттока капитала. Приток по экспортному каналу и аккумулирование валютных активов российскими компаниями и банками", - добавил Орешкин.

Он отметил, что нынешняя волатильность на финансовом рынке происходит на фоне сочетания двух факторов - роста санкционных рисков и проблем на emerging markets в целом.

"То, что сегодня происходит - разговоры о новых санкциях накладываются на очень нестабильную ситуацию в целом на развивающихся рынках. Посмотрите, что в Турции происходит, где валюта больше чем в два раза потеряла за последние несколько месяцев. ЮАР, Бразилия теряют очень активно. Волатильность, которая есть здесь, она накладывается на разговоры о возможных санкциях относительно госдолга РФ, мы за апрель-июль потеряли с долгового рынка порядка 350 млрд рублей средств нерезидентов. $6 млрд просто ушли, и в августе этот процесс продолжился. Краткосрочная волатильность - это то, что есть, те условия, в которых приходится жить и работать", - констатировал министр, подчеркнув, что базовые фундаментальные макроэкономические показатели у России остаются качественными.

В свою очередь первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что ситуация с курсом рубля не требует экстраординарных мер, в том числе, введения обязательной продажи экспортерами валютной выручки.

"Нет, в обязательном порядке не собираемся вводить продажу валютной выручки. Ситуация (с курсом рубля) абсолютно не требует экстраординарных вмешательств", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о целесообразности введения подобной меры.