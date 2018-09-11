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Структура ВЭБа и Якутия собрались направить до 2 млрд руб. на высокотехнологичные проекты

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "ВЭБ Инновации" (100%-ная "дочка" Внешэкономбанка) и правительство Якутии создадут совместный фонд для осуществления в регионе инвестиций в высокотехнологичные проекты, заключили соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума. Об этом говорится говорится в сообщении пресс-службы "ВЭБ Инноваций".

"Создается фонд, 50% которого будут принадлежать "ВЭБ Инновации", а 50% - принадлежащей правительству "Венчурной компании "Якутия". По условиям соглашения, каждый якорный инвестор привлечет в фонд по 150 млн рублей с возможностью увеличения до 1 млрд рублей за счет собственных средств, а также за счет привлечения сторонних инвесторов", - отмечается в сообщении.

Совместный фонд будет инвестировать в основном в инновационные компании на средней стадии развития, обладающие готовым прототипом продукта, либо уже получившие первые доходы. Вместе с тем будут рассматриваться проекты более ранних стадий, со значительным экспортным потенциалом или имеющие стратегическое значение для региона. Предполагается, что фонд будет инвестировать в том числе в стартапы в области производственных технологий, технологий добычи полезных ископаемых, транспорта.

"Мы ставим перед собой задачу создать систему комплексного развития стартапов, начиная с поддержки перспективных команд в регионах и вывода их на федеральный уровень до последующей экспансии на международных рынках. Якутия стала одним из первых регионов, где мы планируем обкатать нашу региональную стратегию поддержки технологических компаний", - приводятся в сообщении слова генерального директора "ВЭБ Инноваций" Олега Теплова.

Цифровая экономика является стратегическим приоритетом республики, что позволит привлечь в регион технологии и инвестиции, в свою очередь отметил исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов.

Компания "ВЭБ Инновации" создана в 2017 году для финансирования инновационных проектов, является центром компетенций ВЭБа в части венчурных и прямых инвестиций в капитал.

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Теги: ВЭБ, Якутия
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