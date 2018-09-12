Роснефть и Beijing Gas планируют совместное развитие в РФ сети газовых автозаправочных станций

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" и Beijing Gas Group Company Limited в рамках IV Восточного экономического форума подписали соглашение, закрепляющее основные условия создания совместного предприятия (СП) по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Согласно пресс-релизу "Роснефти" , стороны планируют построить в России более 160 АГНКС, обсуждается также возможность использования СПГ в качестве газомоторного топлива.

"Мы рассчитываем, что опыт Beijing Gas по строительству и эксплуатации АГНКС на конкурентном рынке Китая поможет в реализации подобного проекта в России. Кроме того, подписанное сегодня соглашение позволит нам углубить стратегическое партнёрство с Beijing Gas", - приводятся в сообщении слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Beijing Gas Group Company Limited входит в группу компаний Beijing Enterprises Group Limited и является компанией в области поставки природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе. Компания управляет более чем 20 газовыми проектами в Китае, а также является собственником морского терминала по хранению и перевалке СУГ в Гуадао проектной мощностью 6 млн тонн в год.

В июне 2017 года ПАО "НК "Роснефть" и Beijing Gas Group Company Limited закрыли сделку по продаже китайской компании 20% акций ПАО "Верхнечонскнефтегаз". Цена приобретенной доли составила около $1,1 млрд.