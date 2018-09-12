Путин похвалил Трампа за политическое мужество и новаторский подход в отношениях с КНДР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп проявил новаторский подход и политическое мужество, пойдя на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Я без всякого скепсиса сказал о действиях президента Трампа, без всякой иронии: я действительно считаю, что это новаторский подход. И он проявил политическое мужество и смелость", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках Востоного экономического форума.

По словам Путина, "если Северная Корея что-то делает на пути к денуклеаризации, то она ожидает в ответ каких-то встречных шагов, а не просто бесконечных требований полного разоружения до решения вопроса о том, как будет обеспечена ее безопасность".