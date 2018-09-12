Экономика Восточный экономический форум - 2018

Путин похвалил Трампа за политическое мужество и новаторский подход в отношениях с КНДР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп проявил новаторский подход и политическое мужество, пойдя на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Я без всякого скепсиса сказал о действиях президента Трампа, без всякой иронии: я действительно считаю, что это новаторский подход. И он проявил политическое мужество и смелость", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках Востоного экономического форума.

По словам Путина, "если Северная Корея что-то делает на пути к денуклеаризации, то она ожидает в ответ каких-то встречных шагов, а не просто бесконечных требований полного разоружения до решения вопроса о том, как будет обеспечена ее безопасность".

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фотографий
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп
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