ВТБ и "Почта России" создадут СП в сфере логистики

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ и "Почта России" договорились создать совместное предприятие на паритетных началах в сфере логистики, вложить в течение трех лет по 10,2 млрд рублей каждый.

Соответствующий договор заключен в рамках Восточного экономического форума, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания. Со стороны "Почты России" документ подписал генеральный директор Николай Подгузов, со стороны ВТБ - президент - председатель правления Андрей Костин.

Стороны договорились учредить АО "Национальные логистические технологии" для реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 тыс. кв. м. Финансирование строительства этих центров будет осуществляться путем вкладов в уставный капитал СП с одновременной эмиссией акций в пользу каждой из сторон.

Инфраструктура создается для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Запуск логистических центров позволит обеспечить доставку товаров населению на следующий день после заказа товара онлайн во всех крупных городах страны и через день в областных центрах, отмечает "Почта России".

Первый уровень терминалов состоит из семи логистических хабов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске, которые расположены в аэропортах или непосредственной близости от них. Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон.

Второй уровень терминалов из 10 центров расположится в городах с населением более 1 млн человек и будет обладать автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов.

Третий уровень терминалов из 21 центра обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в городах и областях с населением более 500 тыс. человек.