Путин стал вожатым детского центра "Океан"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после работы пленарной сессии в среду вечером на Восточном экономическом форуме посетили детский центр, где проходит фестиваль российско-китайской дружбы.

"По поручению вожатского отряда "Исток" с огромным удовольствием принимаем вас в ряды вожатых Всероссийского детского центра "Океан", - сказал директор центра Андрей Базилевский. Он вручил президенту толстовку с символикой детского центра. Си Цзиньпину педагоги центра подарили его фотопортрет, который был сделан 8 лет назад во время посещения им лагеря.

Китайская делегация, в свою очередь, подарила Путину картину из шелка, на которой был изображен кран - в честь российских спасателей, которые помогли Китаю после землетрясения в 2008 году. Десять лет назад ВДЦ "Океан" принял на отдых и реабилитацию детей из КНР, которые пострадали от разрушительного землетрясения в провинциях Сычуань, Ганьсу и Шэньси. Они показали Путину и Си Цзиньпину сувениры и свои записки, которые они сделали здесь, вспомнили первые уроки русского и китайского языков.

"Мы с моим другом Си Цзиньпином встречаемся, как правило, в официальных кабинетах, в рабочей обстановке. Очень редко вот в такой непринужденной, естественной атмосфере. Для нас это особенно ценно", - сказал российский президент. Си Цзиньпин со своей стороны назвал подобную встречу с детьми "необычным делом", потому что здесь можно встретить много взаимности и теплоты. Он также отметил, что работа учителей и вожатых лагеря доказывает их большую любовь к детям, которая находит взаимность.