Ракета SpaceX запустила на орбиту разведывательный аппарат Южной Кореи

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американская ракета Falcon 9 в субботу запустила на орбиту группу из трех десятков микро- и наноспутников, в том числе военный аппарат Южной Кореи, сообщила компания разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 03:34 во времени Тихоокеанского побережья США (в 14:34 по Москве).

В рамках миссии Bandwagon-2 на орбиту отправились 29 коммерческих спутников, а также аппарат оптико-электронной разведки правительства Южной Кореи, способный получать изображения с разрешением 30-50 cм.

Стоимость вывода на орбиту каждого мини-спутника весом до 50 кг составила 300 тыс. долл.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в 21-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку на базе Ванденберг.