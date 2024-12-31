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Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на орбиту партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 00:39 по времени Восточного побережья США (в 08:39 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 16-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 7,6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 6,9 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 73 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Falcon 9 Starlink США
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