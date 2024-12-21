Поиск

Байден подписал законопроект о временном финансировании федеральных властей США

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал в субботу закон о временном финансировании работы правительства, сообщил Белый дом.

Ранее за закон проголосовали обе палаты Конгресса США, чтобы избежать шатдауна.

Закон позволяет сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта 2025 года, приостановить действие лимита госдолга на два года, выделить около $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий и около $10 млрд на экономическую помощь фермерам, отменив при этом ряд политических положений, которые содержались в первоначальном соглашении объемом 1,5 тыс. страниц.

Избранный президент Дональд Трамп поддержал этот пакет, назвав его "очень выгодной сделкой для американского народа".

Джо Байден США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

И. о. президента Абхазии обратился к РФ с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии

Число погибших в Магдебурге при въезде автомобиля в толпу достигло пяти

Число погибших в Магдебурге при въезде автомобиля в толпу достигло пяти

Американский сенат принял законопроект о временном финансировании

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщила о пострадавших в результате удара йеменских хуситов по Тель-Авиву

Что случилось этой ночью: суббота, 21 декабря

Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании правительства

Жертвами наезда автомобиля на толпу в Магдебурге стали два человека

Жертвами наезда автомобиля на толпу в Магдебурге стали два человека

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге

В парламенте Канады намерены организовать голосование по доверию правительству Трюдо

В парламенте Канады намерены организовать голосование по доверию правительству Трюдо

Прокачка нефти по "Дружбе" на белорусские НПЗ приостановлена

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5583 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2065 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });