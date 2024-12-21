Байден подписал законопроект о временном финансировании федеральных властей США

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал в субботу закон о временном финансировании работы правительства, сообщил Белый дом.

Ранее за закон проголосовали обе палаты Конгресса США, чтобы избежать шатдауна.

Закон позволяет сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта 2025 года, приостановить действие лимита госдолга на два года, выделить около $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий и около $10 млрд на экономическую помощь фермерам, отменив при этом ряд политических положений, которые содержались в первоначальном соглашении объемом 1,5 тыс. страниц.

Избранный президент Дональд Трамп поддержал этот пакет, назвав его "очень выгодной сделкой для американского народа".