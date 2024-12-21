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Американский сенат принял законопроект о временном финансировании

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США вскоре после полуночи по местному времени одобрил законопроект, продлевающий финансирование работы правительства, сообщают американские СМИ.

Ранее за этот законопроект во избежание шатдауна проголосовала возглавляемая республиканцами палата представителей.

Документ позволяет сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта, приостановить действие лимита госдолга на два года, выделить около $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий и около $10 млрд на экономическую помощь фермерам, отменив при этом ряд политических положений, которые содержались в первоначальном соглашении объемом 1,5 тыс. страниц.

Избранный президент Дональд Трамп поддержал этот пакет, назвав его "очень выгодной сделкой для американского народа".

Теперь законопроект должен быть направлен президенту Джо Байдену, который, по сообщениям СМИ, намерен подписать его без промедления.

США
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