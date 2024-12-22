Американский истребитель был ошибочно сбит огнем своего крейсера

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Двухместный палубный истребитель ВМС США F/A-18 был по ошибке сбит системой ПВО американского ракетного крейсера, сообщило агентство Associated Press (AP).

"Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь по F/A-18 и попал в него", - цитирует АР заявление Центрального командования ВС США.

Пилоты катапультировались, их подняли из воды, один из их получил незначительные травмы, сообщило командование.

Истребитель был сбит во время ударов США по объектам йеменских хуситов, отмечает агентство.