Хуситы заявили о запуске двух БПЛА в сторону Израиля

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в понедельник запустили два беспилотника по израильским городам Ашкелону и Тель-Авиву, сообщил представитель движения генерал Яхья Сари.

"Вооруженные силы Йемена провели две военные операции, целью первой стал военный объект израильского врага в оккупированном Ашкелоне", - говорится в заявлении Сари, опубликованном в соцсети X.

По данным Сари, для удара по Ашкелону хуситы использовали беспилотник типа "Яффа".

"В ходе второй операции использовался дрон "Яффа" для удара по военному объекту израильского врага в оккупированной Яффе (так хуситы называют Тель-Авив - ИФ). Удар достиг цели", - заявил Сари.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против палестинского движения. Это привело к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против Израиля и американских сил в Ираке и Сирии.