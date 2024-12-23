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Хуситы заявили о запуске двух БПЛА в сторону Израиля

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в понедельник запустили два беспилотника по израильским городам Ашкелону и Тель-Авиву, сообщил представитель движения генерал Яхья Сари.

"Вооруженные силы Йемена провели две военные операции, целью первой стал военный объект израильского врага в оккупированном Ашкелоне", - говорится в заявлении Сари, опубликованном в соцсети X.

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По данным Сари, для удара по Ашкелону хуситы использовали беспилотник типа "Яффа".

"В ходе второй операции использовался дрон "Яффа" для удара по военному объекту израильского врага в оккупированной Яффе (так хуситы называют Тель-Авив - ИФ). Удар достиг цели", - заявил Сари.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против палестинского движения. Это привело к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против Израиля и американских сил в Ираке и Сирии.

Израиль Йемен хуситы
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