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Глава МИД Турции призвал к скорейшему снятию санкций с Сирии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в воскресенье, что международное сообщество должно снять санкции против Сирии, чтобы оказать ей помощь в восстановлении.

"Санкции, введенные против предыдущего режима, должны быть сняты как можно скорее", - приводит издание "Дейли сабах" слова Фидана на совместной с главой новой сирийской администрации Ахмадом аш-Шараа пресс-конференции.

"Международное сообщество должно мобилизовать силы, чтобы помочь Сирии встать на ноги и чтобы перемещенные лица вернулись", - добавил турецкий министр.

Фидан также осудил Израиль, который, по его мнению, воспользовался нынешней ситуацией в Сирии, чтобы установить контроль над новыми сирийскими территориями.

Ранее сообщалось, что Фидан провел переговоры с лидером движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмадом аш-Шараа.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 – 22 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Турция Сирия
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