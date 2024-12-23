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Глава новой сирийской администрации встретился с делегацией Саудовской Аравии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава новой сирийской администрации и лидер движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмад аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани) принял в президентском дворце в Дамаске делегацию из Саудовской Аравии, передает в понедельник "Аль-Арабийя".

О содержании переговоров пока не сообщается.

Телеканал отмечает, что ранее аш-Шараа отмечал общее стремление Сирии и Саудовской Аравии развивать сотрудничество и экономические связи.

Накануне стало известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан провел в Дамаске переговоры с аш-Шараа. Позднее Фидан заявил, что международное сообщество должно снять санкции против Сирии как можно скорее, чтобы оказать ей помощь в восстановлении.

В понедельник в МИД Иордании сообщили, что глава ведомства Айман Сафади тоже собирается с визитом в Дамаск.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 – 23 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Сирия Саудовская Аравия
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