Последняя рабочая неделя в году будет шестидневной в России

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Шестидневная рабочая неделя началась для жителей России: работать придется с понедельника, 23 декабря по субботу, 28 декабря, а затем последуют 11 дней отдыха на новогодние праздники.

Согласно производственному календарю на 2024 год, рабочий день в понедельник (30 декабря) был перенесен на субботу (28 декабря). 31 декабря стало нерабочим после переноса на этот день выходного с праздничного 7 января 2024 года.

В результате стало возможным отдыхать в период новогодних праздников с 29 декабря по 8 января.