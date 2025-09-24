Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин

Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году, сообщает телеграм-канал кабинета министров.

В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно.

Таким образом, в 2026 году, согласно документу, будут следующие дни отдыха:

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней),

с 21 по 23 февраля (3 дня),

с 7 по 9 марта (3 дня),

с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня),

с 12 по 14 июня (3 дня),

4 ноября,

31 декабря.