Землетрясение зафиксировано у побережья Кубы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в акватории Карибского моря у южного побережья Кубы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки службы, эпицентр я находился в 82 км к югу от города Мансанилья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 22,2 км.