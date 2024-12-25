Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Аргентине

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в северо-западной части Аргентины, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:42 по Москве в среду землетрясения находился в 135 км северо-западнее города Катамарка.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 138 км.