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Лукашенко предложил Собянину задействовать белорусские заводы в производстве "Москвичей"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Минске предложил задействовать местные предприятия в производстве автомобилей "Москвич", передает "БелТА".

"Я поражен тем, что вы делаете в Москве. Даже, казалось бы, несвойственное для вас. Особенно в последнее время. Когда я услышал, что вы и беспилотники начали делать, помогая российской армии, - это вообще потрясающее направление. Очень поддерживаю вас в том, что вы, махнув рукой на эти западные санкции, начали выпускать свои автомобили, которые мы когда-то хорошо знали, но уже на более высоком уровне", - заявил Лукашенко.

"Думаю, место Беларуси найдется в этих проектах, особенно в плане автокомпонентов и прочего. Может быть, даже и больше", - добавил президент.

Александр Лукашенко Минск Москвич Белоруссия Сергей Собянин
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