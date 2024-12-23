Поиск

Собянин не нашел помехи сотрудничеству Москвы и Белоруссии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Прошедшие в Минске переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко дадут толчок отношениям между Москвой, Минском и всей Белоруссией, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин после встречи.

"Эта встреча даст хороший толчок отношениям не только между Минском и Москвой, но и в целом между Москвой и Республикой Беларусь. Встреча была очень важной и плодотворной", - цитирует его "БелТА".

"Может, и хотел бы пожаловаться, но не на что. Потому что только за последние два года торговый оборот Москвы и Беларуси вырос почти на 30%. Поставка строительных материалов - почти на 60%. Туристический оборот вырос почти вполовину. Так что можно только пожелать, чтобы и дальше так же развивались наши отношения", - ответил московский мэр на вопрос агентства, есть ли мешающие развитию более активного сотрудничества моменты.

Он также сообщил, что на встрече с президентом Белоруссии "обсуждался широкий спектр вопросов, начиная от торговых отношений и развития промышленности".

"В частности, уделили внимание таким направлениям, как автомобилестроение, фармацевтика, электроника, вопросы гуманитарного сотрудничества, взаимодействие в образовании, здравоохранении, туризме. В числе затронутых тем - также развитие искусственного интеллекта и различных городских сервисов", - уточнил Собянин.

Минск Сергей Собянин Белоруссия Москва Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель

В Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель

Солнечная погода будет в Москве в самый короткий день в году

В Москве заработали елочные базары

В Москве заработали елочные базары

В Москве загруженность дорог выросла до 9 баллов

Поезда на зеленой ветке метро Москвы следуют с увеличенными интервалами

Источник сообщил, что пожар на колокольне Троице-Сергиевой лавры не угрожает иконе Рублева

В Москве задержали 8 человек, незаконно легализовавших более 1 тыс. мигрантов

Ветер с порывами до 15 м/с ожидается в Москве

В Москве в среду похолодает до минус 16 градусов

Снег и сильный ветер продлятся в Москве до утра вторника, возможна гололедица

Снег и сильный ветер продлятся в Москве до утра вторника, возможна гололедица
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });