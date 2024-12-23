Собянин не нашел помехи сотрудничеству Москвы и Белоруссии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Прошедшие в Минске переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко дадут толчок отношениям между Москвой, Минском и всей Белоруссией, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин после встречи.

"Эта встреча даст хороший толчок отношениям не только между Минском и Москвой, но и в целом между Москвой и Республикой Беларусь. Встреча была очень важной и плодотворной", - цитирует его "БелТА".

"Может, и хотел бы пожаловаться, но не на что. Потому что только за последние два года торговый оборот Москвы и Беларуси вырос почти на 30%. Поставка строительных материалов - почти на 60%. Туристический оборот вырос почти вполовину. Так что можно только пожелать, чтобы и дальше так же развивались наши отношения", - ответил московский мэр на вопрос агентства, есть ли мешающие развитию более активного сотрудничества моменты.

Он также сообщил, что на встрече с президентом Белоруссии "обсуждался широкий спектр вопросов, начиная от торговых отношений и развития промышленности".

"В частности, уделили внимание таким направлениям, как автомобилестроение, фармацевтика, электроника, вопросы гуманитарного сотрудничества, взаимодействие в образовании, здравоохранении, туризме. В числе затронутых тем - также развитие искусственного интеллекта и различных городских сервисов", - уточнил Собянин.