Израиль продаст Словакии систему ПВО Barak MX

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны Израиля подписало соглашение с властями Словакии о продаже Братиславе системы ПВО Barak MX, сообщает The Times of Israel.

В израильском министерстве сделку назвали знаковой, отметив, что это крупнейшее на данный момент соглашение со Словакией в сфере экспорта оборонной продукции.

Сумма контракта составляет 560 млн евро.

Система ПВО Barak MX, производимая концерном Israel Aerospace Industries, предназначена для поражения различных воздушных целей, включая истребители, вертолеты, дроны, крылатые и зенитные ракеты, тактические ракеты (фронтовые баллистические ракеты). Barak MX оснащена тремя батареями с ракетами-перехватчиками, которые могут действовать на расстоянии от 35 до 150 км.